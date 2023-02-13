В больницах Горловки треть раненых оккупантов имеет обморожение конечностей
Фото: В больницах Горловки треть раненых оккупантов имеет обморожение конечностей (Getty Images)
В российской армии обеспечение солдат зимним снаряжением находится на крайне низком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что с января 2023 значительно возросло количество военнослужащих РФ с признаками обморожения конечностей.
"В медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество россиян с таким диагнозом составляет до 30 процентов от всех раненых", - указали в Генштабе ВСУ.
Напомним, украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты России.
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