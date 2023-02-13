ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В больницах Горловки треть раненых оккупантов имеет обморожение конечностей

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 07:55
В больницах Горловки треть раненых оккупантов имеет обморожение конечностей Фото: В больницах Горловки треть раненых оккупантов имеет обморожение конечностей (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В российской армии обеспечение солдат зимним снаряжением находится на крайне низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что с января 2023 значительно возросло количество военнослужащих РФ с признаками обморожения конечностей.

"В медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество россиян с таким диагнозом составляет до 30 процентов от всех раненых", - указали в Генштабе ВСУ.

Напомним, украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Горловка Война России против Украины
NEWS
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне