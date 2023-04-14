У лікарнях Горлівки лікують виключно поранених окупантів, - Генштаб

Російські загарбники продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Військові повідомляють, що після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військових переводять у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу.
У медзакладах Горлівки зараз працює близько 185 російських медиків.
"Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на Донеччині в окупованій Горлівці РФ планує мобілізувати ще 500 осіб.
Крім того, військові РФ примусово мобілізують ув'язнених на окупованих територіях Луганської області.
Так, загарбники тут продовжують приховану мобілізацію і вербують ув'язнених у колоніях.
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