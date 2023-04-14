В больницах Горловки лечат исключительно раненых оккупантов, - Генштаб

Военные сообщают, что после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военных переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.

В медучреждениях Горловки сейчас работает около 185 российских медиков.

"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Донецкой области в оккупированной Горловке РФ планирует мобилизовать еще 500 человек.

Кроме того, военные РФ принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области.

Так, захватчики тут продолжают скрытую мобилизацию, и вербуют заключенных в колониях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.