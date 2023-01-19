Лікарня заповнена пораненими. Мер Мелітополя розповів про втрати окупантів під Запоріжжям

Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"В результаті останньої "наступальної операції" окупантів на Запорізькому напрямку, мелітопольська лікарня вкотре заповнена пораненими", - йдеться у заяві.

Федоров розповів, що вчора вдень у Михайлівці знищено базу окупантів, розміщену у захопленій школі. Також вчора вночі у Кирилівці вибухало у будинку місцевих колаборантів, які підселили до себе військових армії РФ.

"Інші поки що вцілілі колаборанти знаходяться під пильним прицілом спецслужб України", - додав мер Мелітополя.