UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікарня заповнена пораненими. Мер Мелітополя розповів про втрати окупантів під Запоріжжям

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"В результаті останньої "наступальної операції" окупантів на Запорізькому напрямку, мелітопольська лікарня вкотре заповнена пораненими", - йдеться у заяві.

Федоров розповів, що вчора вдень у Михайлівці знищено базу окупантів, розміщену у захопленій школі. Також вчора вночі у Кирилівці вибухало у будинку місцевих колаборантів, які підселили до себе військових армії РФ.

"Інші поки що вцілілі колаборанти знаходяться під пильним прицілом спецслужб України", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЗбройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні