RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больница заполнена ранеными. Мэр Мелитополя рассказал о потерях оккупантов под Запорожьем

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины действенно обезвреживают военные базы врага в Запорожской области, а местные партизаны добивают противника в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"В результате последней "наступательной операции" оккупантов на Запорожском направлении, мелитопольская больница еще раз заполнилась ранеными", - говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что вчера днем в Михайловке уничтожена база оккупантов, размещенная в захваченной школе. Также вчера ночью в Кирилловке были взрывы в доме местных коллаборантов, подселивших к себе военных армии РФ.

"Другие пока уцелевшие коллаборанты находятся под пристальным прицелом спецслужб Украины", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольный Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине