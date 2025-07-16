"Лікарня не може прийняти всіх". Росіяни в годину пік скинули КАБ на центр Добропілля

Він розповів, що росіяни атакували Добропілля, коли більшість людей поверталися з роботи.

Фото: наслідки удару по Добропіллю (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Удар припав на район магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх", - додав Лубінець.



За його словами, така атака - черговий свідомий удар Росії по цивільних.

"Росія - держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту", - наголосив омбудсмен.