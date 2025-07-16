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"Лікарня не може прийняти всіх". Росіяни в годину пік скинули КАБ на центр Добропілля

Фото: Росія завдала авіаудару по Добропіллю (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Він розповів, що росіяни атакували Добропілля, коли більшість людей поверталися з роботи.

 

Фото: наслідки удару по Добропіллю (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Удар припав на район магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх", - додав Лубінець.

За його словами, така атака - черговий свідомий удар Росії по цивільних.

"Росія - держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту", - наголосив омбудсмен.

Удари по Донецькій області

Нагадаємо, у середу, 16 липня, окупанти також атакували місто Дружківка Донецької області.

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено пожежну частину. Зокрема, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля.

Також окупанти в ніч на 16 липня вдарили дронами по Краматорську Донецької області. Там через атаку пошкоджено дитячий садок і багатоквартирні будинки.

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Російська ФедераціяДонецька областьДобропілляАвіаудариВійна в Україні