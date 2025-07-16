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Росіяни вдарили дронами по дитсадку та багатоповерхівці у Краматорську (фото)

Середа 16 липня 2025 10:24
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Росіяни вдарили дронами по дитсадку та багатоповерхівці у Краматорську (фото) Фото ілюстративне: росіяни вдарили по Краматорську (ДСНС t.me dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 16 липня під російською атакою безпілотників перебував Краматорськ в Донецькій області. Внаслідок ударів пошкодження отримав дитячий садок та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Російські війська, з використанням 6 БпЛА "Герань-2", завдали ударів по житловому кварталу та промисловій зоні міста", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, дитячий садок, дорожню інфраструктуру, господарські об’єкти одного з приватних підприємств та складські приміщення.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

На місці працюють відповідні служби. Триває фіксація наслідків обстрілу. До ліквідації пошкоджень долучені комунальні підприємства та управляючі компанії.

Росіяни вдарили дронами по дитсадку та багатоповерхівці у Краматорську (фото)Фото: Росія атакувала Краматорськ дронами (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Удари по Краматорську

Вчора російські загарбники двічі атакували місто Краматорськ, що у Донецькій області. Під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.

Перед тим російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську. Тоді по місту було завдано сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Також Росія завдала авіаційного удару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району. Лише наступного дня рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

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Краматорськ Війна в Україні
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