"Больница не может принять всех". Россияне в час пик сбросили КАБ на центр Доброполья

Он рассказал, что россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.

Фото: последствия удара по Доброполью (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и многие пострадавшие. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.



По его словам, такая атака - очередной сознательный удар России по гражданским.

"Россия - государство-террорист, ведущее войну против мирных украинцев и уничтожающее жизнь даже далеко от линии фронта", - подчеркнул омбудсмен.