Росія атакувала Дружківку: вибуховою хвилею пошкоджено пожежну частину
Росія завдала удару по Дружківці на Донеччині. Вибух пошкодив пожежно-рятувальну частину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Унаслідок вибухової хвилі в службових приміщеннях частково обвалилася стеля, вибито захисне покриття на 18 вікнах і деформовано ворота гаража.
Удар прийшовся саме по будівлі рятувальників, які продовжують працювати в прифронтових умовах.
За інформацією, обійшлося без постраждалих.
Весь особовий склад перебував у безпечному місці, техніка рятувальників також не зазнала ушкоджень.
У ДСНС зазначили, що це не перший прицільний обстріл рятувальних підрозділів на Донеччині.
Обстріли Донецької області
Російські війська регулярно обстрілюють міста Донеччини, і Дружківка вже не вперше потрапляє під вогонь. Наприклад, у березні внаслідок атаки по місту постраждали семеро людей, було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.
Нагадаємо, російські загарбники ввечері 8 березня теж обстріляли місто Дружківка. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.
Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).
А наприкінці січня, нагадаємо, росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.