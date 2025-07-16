ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія атакувала Дружківку: вибуховою хвилею пошкоджено пожежну частину

Середа 16 липня 2025 15:31
UA EN RU
Росія атакувала Дружківку: вибуховою хвилею пошкоджено пожежну частину Фото: Росія вдарила по рятувальниках у Дружківці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала удару по Дружківці на Донеччині. Вибух пошкодив пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Унаслідок вибухової хвилі в службових приміщеннях частково обвалилася стеля, вибито захисне покриття на 18 вікнах і деформовано ворота гаража.

Удар прийшовся саме по будівлі рятувальників, які продовжують працювати в прифронтових умовах.

За інформацією, обійшлося без постраждалих.

Весь особовий склад перебував у безпечному місці, техніка рятувальників також не зазнала ушкоджень.

Фото: Росія вдарила по рятувальниках у Дружківці (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС зазначили, що це не перший прицільний обстріл рятувальних підрозділів на Донеччині.

Обстріли Донецької області

Російські війська регулярно обстрілюють міста Донеччини, і Дружківка вже не вперше потрапляє під вогонь. Наприклад, у березні внаслідок атаки по місту постраждали семеро людей, було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 8 березня теж обстріляли місто Дружківка. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.

Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).

А наприкінці січня, нагадаємо, росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко