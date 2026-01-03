Без лікарні й під обстрілами: медики ГУР провели унікальну операцію у відкритому морі

Критичний стан пораненого

Пораненого українського бійця доставили на плавучу платформу у вкрай тяжкому стані. Він зазнав масивної крововтрати, травматичної ампутації та сильного переохолодження.

За словами медика на позивний "Точіні", накладання турнікетів відбулося із запізненням, що ускладнило стан військового.

"Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий", - зазначив він.

Операція під час штормових умов

Медична команда діяла в умовах низької температури - близько 10 градусів тепла. Спершу бійця почали інтенсивно зігрівати, після чого, коли життєво важливі показники стабілізувалися, лікарі перейшли до оперативного втручання.

Операція тривала приблизно 45 хвилин і завершилася успішно.

Робота в екстремальних умовах

За словами медика, подібні втручання для медиків ГУР є частиною щоденної роботи.

"Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах", -наголосив він.

Після стабілізації стану бійця транспортували до берега катерами, переданими благодійниками для ГУР у межах ініціативи "Катери для ГУР".