Без больницы и под обстрелами: медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море

Критическое состояние раненого

Раненого украинского бойца доставили на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Он получил массивную кровопотерю, травматическую ампутацию и сильное переохлаждение.

По словам медика с позывным "Точини", наложение турникетов произошло с опозданием, что осложнило состояние военного.

"Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое", - отметил он.

Операция во время штормовых условий

Медицинская команда действовала в условиях низкой температуры - около 10 градусов тепла. Сначала бойца начали интенсивно согревать, после чего, когда жизненно важные показатели стабилизировались, врачи перешли к оперативному вмешательству.

Операция длилась около 45 минут и завершилась успешно.

Работа в экстремальных условиях

По словам медика, подобные вмешательства для медиков ГУР являются частью ежедневной работы.

"Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях", - подчеркнул он.

После стабилизации состояния бойца транспортировали к берегу катерами, переданными благотворителями для ГУР в рамках инициативы "Катера для ГУР".