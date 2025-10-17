На українському досвіді. Польські військові готують цивільних медиків до війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Тисяча солдатів та десятки медиків тренуються на полігоні в Дравсько. Там відбуваються навчання "Хоробрий тигр". Солдати, зокрема, відпрацьовують евакуацію поранених із передової, а лікарі як військові, так і цивільні освоюють роботу польового госпіталю", - йдеться у матеріалі видання.

Повідомляється, що за програмою навчання включають моделювання типових військових поранень, таких як рвані рани та вогнепальні поранення.

Медики, які беруть участь у маневрах, нещодавно були прийняті у військовий резерв. Метою навчань, організованих 12-ю механізованою бригадою, є ознайомлення цивільних лікарів зі специфікою роботи військової медицини та реальними медичними процедурами у бойових умовах.

“Ми підготували серію макетів. Це рани, характерні для бойових умов, такі як рвані рани та вогнепальні поранення від артилерійських снарядів. Ми спираємося на досвід України та намагаємося відтворити схожі ситуації, які найчастіше виникають у сучасних конфліктах", – заявив бригадний генерал Даріуш Чекай.