У лікарні вимагають гроші за "безкоштовне" лікування? Як діяти пацієнтові
В українських лікарнях досі поширена практика, коли лікарі вимагають гроші на надану медичну допомогу. Українці часто не знають, як правильно діяти, оскільки бояться, що їх відмовляться лікувати.
Як захистити себе в таких випадках, у коментарі РБК-Україна пояснила юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко.
Попри державні гарантії безоплатної медицини, українці й досі часто стикаються з вимаганням грошей у лікарнях. Навіть у медзакладах, які мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), пацієнтам нерідко натякають або прямо говорять про "обов’язкові" платежі.
Лікування має бути безкоштовним, якщо лікарня працює з НСЗУ
Юристка наголошує, якщо медзаклад має договір з НСЗУ, він зобов’язаний надавати пацієнтам перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій, безкоштовно. Сюди входять як консультації, так і складні операції. За ці послуги лікарні отримують оплату з держбюджету.
Перевірити, що саме входить до гарантованого пакета, можна на сайті НСЗУ або за телефоном гарячої лінії: 16-77.
Що вважається порушенням
За словами Степаненко, про порушення свідчить будь-яка з таких ситуацій:
- відкрито вимагають гроші за лікування або операцію;
- натякають на "благодійні внески" чи "подяку";
- відмовляють у лікуванні без оплати;
- просувають лише платні послуги, замовчуючи безоплатні.
Що робити пацієнту
Дізнайтесь, які послуги гарантовані. Попросіть письмове пояснення у лікаря або адміністрації. Перевірте інформацію самостійно на сайті НСЗУ або зателефонуйте на гарячу лінію.
Вимагайте офіційний чек. Якщо вам виставляють рахунок, просіть документ з переліком послуг, сумою та підписом відповідальної особи. Це часто змінює ситуацію.
Фіксуйте порушення. Запишіть ім’я лікаря, дату і суть розмови. Якщо є можливість - зробіть аудіозапис.
Подайте скаргу. Для цього потрібно звернутися до:
- адміністрації лікарні;
- НСЗУ (ел. пошта: info@nszu.gov.ua);
- поліції (за наявності доказів вимагання хабаря - це кримінальне правопорушення).
Залучайте громадські організації. Допомогу можна отримати у:
- Центрі протидії корупції;
- організації "Пацієнти України".
Закон - на боці пацієнта
"Кожен українець має право на безкоштовну медичну допомогу в межах гарантованого пакета. Вимагання грошей - це порушення, яке варто документувати та оскаржувати", - підкреслює Ірина Степаненко.
Захищаючи свої права, ви не лише зберігаєте власні кошти, а й допомагаєте викорінити корупцію в медицині.
Нагадаємо, у період воєнного стану українці можуть безкоштовно отримати медичні консультації через національний контакт-центр МОЗ. За номером 0-800-60-20-19 можна отримати поради від психологів, терапевтів, кардіологів, гінекологів, хірургів, педіатрів та інших фахівців. Консультації надають дистанційно за підтримки Червоного Хреста та Буковинського медуніверситету.
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