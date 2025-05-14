В больнице требуют деньги за "бесплатное" лечение? Как действовать пациенту

В украинских больницах до сих пор распространена практика, когда врачи требуют деньги на оказанную медицинскую помощь. Украинцы часто не знают, как правильно действовать, поскольку боятся, что их откажутся лечить.

Как защитить себя в таких случаях, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко .

Несмотря на государственные гарантии бесплатной медицины, украинцы до сих пор часто сталкиваются с вымогательством денег в больницах. Даже в медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), пациентам нередко намекают или прямо говорят об "обязательных" платежах.

Лечение должно быть бесплатным, если больница работает с НСЗУ

Юрист отмечает, если медучреждение имеет договор с НСЗУ, оно обязано предоставлять пациентам перечень услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий, бесплатно. Сюда входят как консультации, так и сложные операции. За эти услуги больницы получают оплату из госбюджета.

Проверить, что именно входит в гарантированный пакет, можно на сайте НСЗУ или по телефону горячей линии: 16-77.

Что считается нарушением

По словам Степаненко, о нарушении свидетельствует любая из следующих ситуаций:

открыто требуют деньги за лечение или операцию;

намекают на "благотворительные взносы" или "благодарность";

отказывают в лечении без оплаты;

продвигают только платные услуги, замалчивая бесплатные.

Что делать пациенту

Узнайте, какие услуги гарантированы. Попросите письменное объяснение у врача или администрации. Проверьте информацию самостоятельно на сайте НСЗУ или позвоните на горячую линию.

Требуйте официальный чек. Если вам выставляют счет, просите документ с перечнем услуг, суммой и подписью ответственного лица. Это часто меняет ситуацию.

Фиксируйте нарушения. Запишите имя врача, дату и суть разговора. Если есть возможность - сделайте аудиозапись.

Подайте жалобу. Для этого нужно обратиться к:

администрацию больницы;

НСЗУ (эл. почта: info@nszu.gov.ua);

полиции (при наличии доказательств вымогательства взятки - это уголовное преступление).

Привлекайте общественные организации. Помощь можно получить в:

Центре противодействия коррупции;

организации "Пациенты Украины".

Закон - на стороне пациента

"Каждый украинец имеет право на бесплатную медицинскую помощь в пределах гарантированного пакета. Вымогательство денег - это нарушение, которое стоит документировать и обжаловать", - подчеркивает Ирина Степаненко.

Защищая свои права, вы не только сохраняете собственные средства, но и помогаете искоренить коррупцию в медицине.