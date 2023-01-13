Лікарні на тимчасово захоплених територіях змушені лікувати виключно військових РФ

Як зазначає Центр, через велику кількість поранених серед своїх військовослужбовців росіяни обладнують дедалі більшу кількість госпіталів. Таку практику вони вже застосовували у тимчасово окупованих районах Луганської області.

"Зокрема, у Бердянську повністю закрили відділення дитячого денного стаціонару у міській лікарні. Там тепер лікують російських військових", - повідомляє ЦНС.

Кількість військових госпіталів, які окупанти розгортають на місці цивільних лікарень, за даними Центру, збільшується щотижня. Натомість місцевим мешканцям в обслуговуванні відмовляють.

"Ми закликаємо цивільне населення тимчасово окупованих територій за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території. Ви отримаєте усю необхідну допомогу та послуги", - наголошує ЦНС.