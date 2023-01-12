На окупованих територіях водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто

Росіяни продовжують незаконну інтеграцію окупованої частини України. На захоплених територіях окупанти масово видають російські водійські права та номерні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованої території України до російської адміністративно-правової системи. Зокрема, вони почали змінювати посвідчення водіїв на російські та видавати номерні знаки російського зразка з цифровим позначенням регіону РФ", - зазначила вона.

Маляр додала, що окупанти заборонили використовувати транспортні засоби, у тому числі особисті, без виконання цих умов, а у разі порушення - їх можуть вилучати

При цьому незаконні центри видачі російських паспортів на окупованих територіях скоротили терміни видачі з 30 до 10 днів.