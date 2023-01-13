Больницы на временно захваченных территориях вынуждены лечить исключительно военных РФ

Как отмечает Центр, из-за большого количества раненых среди своих военнослужащих россияне оборудуют все большее количество госпиталей. Такую практику они применяли во временно оккупированных районах Луганской области.

"В частности, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там теперь лечат российских военных", - сообщает ЦНС.

Количество военных госпиталей, которые оккупанты разворачивают на месте гражданских больниц, по данным Центра, увеличивается еженедельно. В то же время местным жителям в обслуживании отказывают.

"Мы призываем гражданское население временно оккупированных территорий при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории. Вы получите всю необходимую помощь и услуги", - отмечает ЦНС.