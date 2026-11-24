Жінка потрапила до лікарні після того, як її дістали з-під завалів будинку, який зруйнував ворожий дрон. Медики боролися за її життя до останнього, але врятувати її не вдалося.

"Це непоправна втрата. За кожною такою звісткою - людське життя, доля, родина, близькі, для яких ця втрата назавжди залишиться болем", - наголосили в Київській ОВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російський удар по п'ятиповерхівці в Димері забрав життя 11 людей.

Про долю ще двох людей на той момент нічого не було відомо.