Женщина попала в больницу после того, как ее достали из-под завалов дома, разрушившего вражеским дроном. Медики боролись за ее жизнь до последнего, но спасти ее не удалось.

"Это непоправимая потеря. За каждым таким известием - человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта потеря навсегда останется болью", - отметили в Киевской ОВД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российский удар по пятиэтажке в Дымере унес жизни 11 человек.

О судьбе еще двух человек на тот момент ничего не было известно.