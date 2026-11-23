У Димері завершили пошукові-рятувальні роботи після смертоносної атаки РФ (відео)
Увечері23 листопада у Димері закінчилися пошуково-рятувальні роботи на місці удару російським реактивним дроном по п'ятиповерхівці. Загинули 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Івана Вигівського
У Димері загинули 11 людей
За словами міністра, пошук людей рятувальниками тривав більше доби.
"Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару", - каже він.
22 листопада вдалося врятувати зі зруйнованого будинку 7-річного хлопчика, а вночі - 79-річну жінку, уточнив Вигівський.
"Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості. Усім постраждалим надається необхідна допомога - загалом пʼятеро людей перебувають у лікарнях під наглядом медиків", - зазначив він.
Вигівський нагадав, що ця російська атака забрала життя 11 людей.
"Особи двох з них у ці хвилини ще встановлюють експерти. Серед загиблих - 11-річна дівчинка. Світла памʼять усім, кого вбив російський дрон", - зазначив він.
Вигівський каже, що фахівці ДСНС вивезли з місця удару понад дві тисячі тонн будівельного сміття, демонтовано найбільш небезпечні конструкції.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 листопада дрон атакував п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Внаслідок удару постраждали, зокрема, двоє дітей - 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.
Увечері того ж дня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох. У ДСНС уточнили, що серед жертв - жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.
Також стало відомо, що російський удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. За словами президента України Володимира Зеленського, розбір завалів на місці удару тривав усю ніч - дістали тіла ще семи загиблих.