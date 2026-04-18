У лікарні померла ще одна жертва стрілянини в Києві

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести осіб. Серед постраждалих також опинилося немовля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
Кличко зазначив, що за уточненими даними медиків, безпосередньо під час стрілянини на вулиці та у приміщенні супермаркету загинули п’ятеро людей.
Згодом стало відомо про ще одну жертву - у лікарні померла жінка, яку госпіталізували разом із іншими дев'ятьма пораненими.
Наразі її особу встановлюють, відомо лише, що загиблій було близько 30 років. Таким чином, загальна кількість жертв нападу зросла до шести.
Крім госпіталізованих, медики надали допомогу на місці ще шести особам. Серед них - чотиримісячна дитина, яка отримала отруєння чадним газом.
Як з'ясувалося, немовля перебувало у квартирі поруч із помешканням, яке стрілок підпалив перед тим, як вийти на вулицю та розпочати вогонь по людях.
Батьки дитини відмовилися від госпіталізації після огляду лікарів.
Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі столиці сталася масштабна трагедія. 58-річний уродженець Москви, озброєний цивільним карабіном, відкрив хаотичний вогонь по перехожих, після чого захопив заручників у супермаркеті.
За даними МВС, кількість жертв та поранених зросла - серед постраждалих опинилися відвідувачі магазину, охоронець та дитина.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, силовики спланували та провели штурм будівлі після того, як нападник вбив ще одного заручника. У ході спецоперації стрільця було ліквідовано.