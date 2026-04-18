В больнице умерла еще одна жертва стрельбы в Киеве

Детали трагедии и количество жертв

Кличко отметил, что по уточненным данным медиков, непосредственно во время стрельбы на улице и в помещении супермаркета погибли пять человек.

Впоследствии стало известно о еще одной жертве - в больнице умерла женщина, которую госпитализировали вместе с другими девятью ранеными.

Сейчас ее личность устанавливают, известно лишь, что погибшей было около 30 лет. Таким образом, общее количество жертв нападения возросло до шести.

Состояние пострадавших

Кроме госпитализированных, медики оказали помощь на месте еще шести лицам. Среди них - четырехмесячный ребенок, который получил отравление угарным газом.

Как выяснилось, младенец находился в квартире рядом с помещением, которое стрелок поджег перед тем, как выйти на улицу и начать огонь по людям.

Родители ребенка отказались от госпитализации после осмотра врачей.