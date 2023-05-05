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У лікарні померла дівчинка, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня, - мер

Фото: у лікарні померла дівчинка, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську Донецької області. Мова йде про атаку 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Дівчинка, яка була поранена в наслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - написав він.

Нагадаємо, що в суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.

Пізніше Управління освіти Краматорської міської ради повідомило, що в надтяжкому стані мати і дитину доставлено у лікарню з опіками.

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