В больнице скончалась девочка, раненая во время удара по Краматорску 29 апреля, - мэр

"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице", - написал он.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в очень тяжелом состоянии мать и ребенок доставлены в больницу с ожогами.

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