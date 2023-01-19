У лікарні під Луганськом перебуває понад 200 мобілізованих місцевих жителів, - Генштаб

Російські загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат особового складу. У Луганській області було зафіксована лікарня, де розміщено понад 200 поранених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначають, що у Новосвітлівці Луганської області, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених.
Військові пояснюють, що вони з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.
Нагадаємо, що у Білогорівці Луганської області українські військові знищили позицію окупантів разом з БК за допомогою FGM-148 Javelin.
Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на загальну ситуацію на фронті.
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