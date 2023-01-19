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Українські військові знищили позицію окупантів у Луганській області (відео)

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Луганська область , Четвер 19 січня 2023 15:50
Українські військові знищили позицію окупантів у Луганській області (відео) Фото: українські військові знищили позицію окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Білогорівці Луганської області українські військові знищили позицію окупантів разом з БК за допомогою FGM-148 Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.

"Білогорівка, Луганська область... За допомогою FGM-148 Javelin було уражено російську позицію на якій в цей час знаходився транспортний засіб, який ймовірно привіз БК. Тепер ні позиції, ні БК у окупанта", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Збройні сили України використовуючи Javelin знищили найсучасніший танк РФ Т-90 "Прорив".

Також раніше ми писали, що українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.

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