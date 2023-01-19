RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей, - Генштаб

Фото: В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают нести существенные потери личного состава. В Луганской области была зафиксирована больница, где размещено более 200 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что в Новосветловке Луганской области в местной больнице находится более 200 раненых.

Военные объясняют, что они из числа принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Напомним, что в Белогоровке Луганской области украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с БК с помощью FGM-148 Javelin.

Кадровые военные РФ в Луганской области не влияют существенно на общую ситуацию на фронте.

Российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскГенштаб ВСУВойна в Украине