В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей, - Генштаб

Российские захватчики продолжают нести существенные потери личного состава. В Луганской области была зафиксирована больница, где размещено более 200 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что в Новосветловке Луганской области в местной больнице находится более 200 раненых.
Военные объясняют, что они из числа принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.
Напомним, что в Белогоровке Луганской области украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с БК с помощью FGM-148 Javelin.
Кадровые военные РФ в Луганской области не влияют существенно на общую ситуацию на фронте.
Российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.
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