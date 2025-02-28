Лікарні в окупації не справляються з епідемією грипу через армію РФ, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України 27 цивільних лікарень фактично обслуговують російських окупантів. Через це в регіоні не справляються з епідемією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.
За даними інформаційного ресурсу, в більшості лікарень в окупації відсутні ліжко-місця для цивільних, оскільки вони зайняті солдатами Російської Федерації. У ЦНС наголосили, що розміщення військових в цивільних лікарнях є свідомим черговим злочином окупантів, які ховають своїх злочинців за спинами місцевих жителів
"Також звертаємо увагу, що згідно з міжнародним правом саме на окупантів лягає забезпечення життєдіяльності захопленого регіону. Та Кремль вчергове демонструє відсутність бажання опікуватись населенням, яке використовує лише як ресурс", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого в ЦНС повідомили, що росіяни ухвалили рішення забрати медзаклади окупованого сходу України під військові потреби. Причиною цього стали щоденні втрати солдатів російської армії.
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