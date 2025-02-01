Армія РФ розміщує свій особовий склад у медзакладах, які в окупації, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"Розміщуючи свій особовий склад в місцевих лікарнях, попри те, що в медичних установах багато місцевих мешканців похилого віку перебувають на стаціонарі. Окупаційні адміністрації на ТОТ сходу України вже традиційно не коментують чергові факти своєї злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що поранені росіяни не мають місця де проходити лікування чи реабілітацію. Таким чином, представники армії Росії порушують міжнародне право, прикриваючись місцевим населенням.

За даними інформаційного ресурсу, ворог хоче розширити медичний фонд, оскільки щоденно отримує пораненими до 300 представників своїх окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, минулого місяця в ЦНС інформували, що у 2024 році росіяни планували мобілізувати на контрактну службу до своєї армії 10 тисяч осіб із числа місцевих жителів, які в окупації. Однак реалізувати ці плани не вдалося.

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