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Армія РФ розміщує свій особовий склад у медзакладах, які в окупації, - ЦНС

Субота 01 лютого 2025 19:28
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Армія РФ розміщує свій особовий склад у медзакладах, які в окупації, - ЦНС Фото: росіяни порушують міжнародне право (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти прийняли рішення забрати під воєнні потреби медичні установи тимчасово окупованого сходу України. Причиною стали щоденні втрати солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, ворог хоче розширити медичний фонд, оскільки щоденно отримує пораненими до 300 представників своїх окупаційних військ РФ.

У ЦНС зазначили, що поранені росіяни не мають місця де проходити лікування чи реабілітацію. Таким чином, представники армії Росії порушують міжнародне право, прикриваючись місцевим населенням.

"Розміщуючи свій особовий склад в місцевих лікарнях, попри те, що в медичних установах багато місцевих мешканців похилого віку перебувають на стаціонарі. Окупаційні адміністрації на ТОТ сходу України вже традиційно не коментують чергові факти своєї злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця в ЦНС інформували, що у 2024 році росіяни планували мобілізувати на контрактну службу до своєї армії 10 тисяч осіб із числа місцевих жителів, які в окупації. Однак реалізувати ці плани не вдалося.

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