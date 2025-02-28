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Больницы в оккупации не справляются с эпидемией гриппа из-за армии РФ, - ЦНС

Фото: в больницах не хватает койко-мест для гражданских (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Украины 27 гражданских больниц фактически обслуживают российских оккупантов. Из-за этого в регионе не справляются с эпидемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным информационного ресурса, в большинстве больниц в оккупации отсутствуют койко-места для гражданских, поскольку они заняты солдатами Российской Федерации. В ЦНС отметили, что размещение военных в гражданских больницах является сознательным очередным преступлением оккупантов, которые прячут своих преступников за спинами местных жителей

"Также обращаем внимание, что согласно международному праву именно на оккупантов ложится обеспечение жизнедеятельности захваченного региона. И Кремль в очередной раз демонстрирует отсутствие желания заниматься населением, которое использует только как ресурс", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в ЦНС сообщили, что россияне приняли решение забрать медучреждения оккупированного востока Украины под военные нужды. Причиной этого стали ежедневные потери солдат российской армии.

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