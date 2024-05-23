В лікарні Одеси загинула дитина, поранена під час квітневого обстрілу

Сьогодні, 23 травня, в одеській лікарні загинула дитина, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки", - повідомив Труханов.

Мер повідомив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак травми були дуже тяжкими.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини", - повідомив Кіпер.