В лікарні Одеси загинула дитина, поранена під час квітневого обстрілу
Сьогодні, 23 травня, в одеській лікарні загинула дитина, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки", - повідомив Труханов.
Мер повідомив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак травми були дуже тяжкими.
"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини", - повідомив Кіпер.
Ракетний удар по Одесі
Нагадаємо, 29 квітня, російські терористи завдали ракетного удару по місту. Зокрема внаслідок обстрілу почалась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".
Усі подробиці тодішніх ворожих ударів по місту - у матеріалі РБК-Україна.
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