Лікарі та слюсарі на вагу золота: де в Україні найбільше не вистачає фахівців

В умовах війни в Україні виник брак кваліфікованих кадрів, особливо в галузях медицини, промисловості та будівництва.
У Державному центрі зайнятості розповіли РБК-Україна, яких спеціалістів в Україні не вистачає найбільше.
В Україні 67% роботодавців вже стикаються з кадровою кризою. Основними причинами є мобілізація чоловіків (79%) та міграція населення за кордон (53%), що ускладнює пошук кваліфікованих працівників.
Це призводить до зростання вимог серед шукачів роботи, включно з підвищенням заробітної плати. Хоча багато компаній вже збільшили оплату праці, цього часто недостатньо для утримання персоналу.
Найбільший попит спостерігається на спеціалістів за такими професіями, як електромонтери, слюсарі-сантехніки, зварювальники та столяри. За даними "Єдиного порталу вакансій", наразі є тисячі відкритих вакансій для цих спеціальностей, проте кількість шукачів роботи в рази менша.
Дефіцит кваліфікованих робітників спричиняє значні труднощі для підприємств і сповільнює розвиток економіки. Водночас значний розрив між попитом і пропозицією в деяких регіонах України вказує на нерівномірність розвитку ринку праці, говорять у Державному центрі зайнятості.
Наприклад, для електромонтерів наявні 893 вакансії, але на обліку лише 209 шукачів. Зокрема, у Львівській області – 94 вакансії проти 7 шукачів роботи, у м. Києві – 61 вакансія, а шукачів роботи – 4.
Також для слюсарів-сантехніків є 625 вакансій, а роботу за цією спеціальністю шукають 172 людини. Зокрема, у Києві є 120 таких вакансій, а шукачів роботи – лише один, у Дніпропетровській області – 46 вакансій, а шукачів роботи – 14.
Крім того, зростає попит на лікарів різних спеціалізацій, таких як сімейні лікарі та терапевти.
Зазначимо, станом на 1 серпня 2024 року на "Єдиному порталі вакансій" було розміщено 257 тис. вакансій, дані постійно оновлюються.
Раніше РБК-Україна писало, як штучний інтелект активно стає частиною нашого життя, поступово починає виконувати усе більше роботи замість людей. Спеціалісти кажуть, що з часом він щонайменше частково може витіснити деякі професії.
Також стало відомо, яким спеціалістам пропонують найвищі зарплати в Україні.
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