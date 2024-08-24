Врачи и слесари на вес золота: где в Украине больше всего не хватает специалистов

В условиях войны в Украине возникла нехватка квалифицированных кадров, особенно в отраслях медицины, промышленности и строительства.
В Государственном центре занятости рассказали РБК-Украина, которых специалистов в Украине не хватает больше.
В Украине 67% работодателей уже сталкиваются с кадровым кризисом. Основными причинами являются мобилизация мужчин (79%) и миграция населения за границу (53%), что затрудняет поиск квалифицированных работников.
Это приводит к росту требований среди соискателей работы, включая повышение заработной платы. Хотя многие компании уже увеличили оплату труда, этого зачастую недостаточно для удержания персонала.
Наибольший спрос наблюдается на специалистов по таким профессиям, как электромонтеры, слесари-сантехники, сварщики и столяры. По данным "Единого портала вакансий", есть тысячи открытых вакансий для этих специальностей, однако количество соискателей работы в разы меньше.
Дефицит квалифицированных рабочих влечет за собой значительные трудности для предприятий и замедляет развитие экономики. В то же время, значительный разрыв между спросом и предложением в некоторых регионах Украины указывает на неравномерность развития рынка труда, говорят в Государственном центре занятости.
Например, для электромонтеров есть 893 вакансии, но на учете всего 209 соискателей. В частности, во Львовской области – 94 вакансии против 7 соискателей работы, в Киеве – 61 вакансия, а соискателей работы – 4.
Также для слесарей-сантехников есть 625 вакансий, а работу по этой специальности ищут 172 человека. В частности, в Киеве есть 120 таких вакансий, а соискателей – только один, в Днепропетровской области – 46 вакансий, а соискателей – 14.
Кроме того, растет спрос на врачей разных специализаций, таких как семейные врачи и терапевты.
Отметим, на 1 августа 2024 года на "Едином портале вакансий" было размещено 257 тыс. вакансий, данные постоянно обновляются.
Ранее РБК-Украина писало, как искусственный интеллект активно становится частью нашей жизни, постепенно начинает все больше работы вместо людей. Специалисты говорят, что со временем он, по меньшей мере, частично может вытеснить некоторые профессии.
Также стало известно, каким специалистам предлагают самые высокие зарплаты в Украине.
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