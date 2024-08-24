Врачи и слесари на вес золота: где в Украине больше всего не хватает специалистов

В Украине 67% работодателей уже сталкиваются с кадровым кризисом. Основными причинами являются мобилизация мужчин (79%) и миграция населения за границу (53%), что затрудняет поиск квалифицированных работников.

Это приводит к росту требований среди соискателей работы, включая повышение заработной платы. Хотя многие компании уже увеличили оплату труда, этого зачастую недостаточно для удержания персонала.

Каких специалистов и где не хватает больше всего

Наибольший спрос наблюдается на специалистов по таким профессиям, как электромонтеры, слесари-сантехники, сварщики и столяры. По данным "Единого портала вакансий", есть тысячи открытых вакансий для этих специальностей, однако количество соискателей работы в разы меньше.

Дефицит квалифицированных рабочих влечет за собой значительные трудности для предприятий и замедляет развитие экономики. В то же время, значительный разрыв между спросом и предложением в некоторых регионах Украины указывает на неравномерность развития рынка труда, говорят в Государственном центре занятости.

Например, для электромонтеров есть 893 вакансии, но на учете всего 209 соискателей. В частности, во Львовской области – 94 вакансии против 7 соискателей работы, в Киеве – 61 вакансия, а соискателей работы – 4.

Также для слесарей-сантехников есть 625 вакансий, а работу по этой специальности ищут 172 человека. В частности, в Киеве есть 120 таких вакансий, а соискателей – только один, в Днепропетровской области – 46 вакансий, а соискателей – 14.

Кроме того, растет спрос на врачей разных специализаций, таких как семейные врачи и терапевты.

Отметим, на 1 августа 2024 года на "Едином портале вакансий" было размещено 257 тыс. вакансий, данные постоянно обновляются.