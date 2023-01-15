Лікарі розповіли про стан травмованих від ракетного удару по Дніпру

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

"Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла", - сказав лікар.

Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.

"У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни", - наголосив Риженко..