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Число загиблих у Дніпрі збільшилося до 30, - ОВА

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Дніпро, Неділя 15 січня 2023 19:05
Число загиблих у Дніпрі збільшилося до 30, - ОВА Ілюстративне фото: кількість загиблих у Дніпрі збільшилася до 30 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Дніпропетровської ОВА Наталії Бабченко в ефірі телемарафону.

"Буквально 20 хвилин тому дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином, станом на зараз ця ворожа атака забрала вже 30 життів і рятувальна операція все ще триває", - розповіла Бабченко.

Вона зазначила, що під завалами можуть перебувати від 30 до 40 людей. При цьому до лікарень звернулося вже 75 мирних жителів.

Радниця голови ОВА розповіла, що до лікарні сьогодні, 15 січня, звернулися чоловік та 13-річна дівчинка, які постраждали внаслідок вчорашнього удару. Нині їм надають медичну допомогу.

Також Бабченко додала, що 13 постраждалих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, серед них одна дев'ятирічна дівчинка - вона гуляла біля будинку, коли росіяни завдали удару.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, російські окупанти під час масованого удару по Україні атакували багатоповерховий будинок у Дніпрі.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про 29 загиблих та 73 поранених.

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