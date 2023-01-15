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Врачи рассказали о состоянии травмированных от ракетного удара по Днепру

Фото: врачи рассказали о состоянии травмированных от ракетного удара по Днепру (t.me/korbanofficial)
Автор: Карина Левицкая

В одной из больниц Днепра рассказали о состоянии травмированных в результате российского удара по многоэтажке, который произошел 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавших в большинстве своем привозят с крайне тяжелыми травмами, ведь, по его словам, все предметы, которые были рядом с человеком в момент взрыва, очень глубоко повлетали в ткани.

"Кому в голову, кому в грудь, кому в конечности, а одной женщине разорвало полностью живот. Ее спасти не удалось, она в первый час после доставки в Мечникова, к сожалению, умерла", - сказал врач.

Он также рассказал, что родители одного из врачей тоже проживали в том доме, но пока о них нет никакой информации.

"В такой тяжелой трагедии хочется, чтобы этого больше не было. Она тоже сегодня в таком состоянии, что нужно и оказывать помощь, но она не может. Трагедия. Трагедия не только семьи, а всего города. Всей страны", - подчеркнул Рыженко.

Напомним, количество травмированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло. Поиски продолжаются.

РБК-Украина сообщало, что число погибших из-за российского удара по дому увеличилось до 30.

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