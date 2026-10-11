Врачи почти сутки боролись за жизнь 13-летнего Максима, раненого во время атаки РФ

В Ровенской области скончался 13-летний Максим, который получил ранения во время российской атаки на область 9 октября. Медики почти сутки боролись за его жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Рокитновской общины Григория Таргонского.

"Почти сутки врачи боролись за жизнь 13-летнего мальчика. Все это время люди молились, надеясь на чудо... К сожалению, чуда не произошло. Несмотря на усилия медиков, его жизнь оборвалась", - написал Таргонский.

Все эти часы родные и односельчане надеялись, что мальчика удастся спасти.

Во время российской атаки в Ровенскую область был поврежден жилой дом. Тогда сообщалось о семи пострадавших, среди которых был и Максим.

В то же утро, 9 октября, россияне атаковали и Запорожье, где погиб человек. А утром 10 октября удар по пятиэтажке в Запорожье унес жизни еще двадцати человек.