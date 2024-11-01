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Лікарі-експерти та цифровізація. Ляшко розкрив деталі реформи системи МСЕК

Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Систему медико-соціальних експертних комісій в Україні реформують. МСЕК замінить команда лікарів-експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Парламентар повідомив, що сьогодні, 1 листопада, у Верховній Раді виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розкрив деталі реформи МСЕК.

За словами міністра, готується відповідний законопроект про заміну системи медико-соціальних експертних комісій. Проект закону вже розглядає уряд, потім його зареєструють у парламенті.

У рамках реформи понад 500 МСЕК в Україні замінить команда лікарів-експертів. 

Нова система буде максимально цифровізована, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоровʼя заявляли, що очільників МСЕК не допустять до роботи в оновленій системі лікарських комісій.

Ліквідація МСЕК

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. В Україні готуються реформувати систему МСЕК.

Цьому рішенню передували гучні корупційні скандали з керівництвом МСЕК у декількох областях України. На початку жовтня керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. У неї та сина знайшли 6 млн доларів. Після цього правоохоронці відкрили ще декілька кримінальних справ щодо очільників МСЕК.

Крім того, виявилося, що за схемою Крупи близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. На тлі скандалу генпрокурор Андрій Костін заявив про відставку.

Вчора, 31 жовтня, президент підписав указ про звільнення Костіна з посади генерального прокурора.

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