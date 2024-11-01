Лікарі-експерти та цифровізація. Ляшко розкрив деталі реформи системи МСЕК

Ліквідація МСЕК

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. В Україні готуються реформувати систему МСЕК.

Цьому рішенню передували гучні корупційні скандали з керівництвом МСЕК у декількох областях України. На початку жовтня керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. У неї та сина знайшли 6 млн доларів. Після цього правоохоронці відкрили ще декілька кримінальних справ щодо очільників МСЕК.

Крім того, виявилося, що за схемою Крупи близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. На тлі скандалу генпрокурор Андрій Костін заявив про відставку.

Вчора, 31 жовтня, президент підписав указ про звільнення Костіна з посади генерального прокурора.

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