Лікарі-експерти та цифровізація. Ляшко розкрив деталі реформи системи МСЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Парламентар повідомив, що сьогодні, 1 листопада, у Верховній Раді виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розкрив деталі реформи МСЕК.

За словами міністра, готується відповідний законопроект про заміну системи медико-соціальних експертних комісій. Проект закону вже розглядає уряд, потім його зареєструють у парламенті.

У рамках реформи понад 500 МСЕК в Україні замінить команда лікарів-експертів.

Нова система буде максимально цифровізована, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоровʼя заявляли, що очільників МСЕК не допустять до роботи в оновленій системі лікарських комісій.