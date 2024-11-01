Врачи-эксперты и цифровизация. Ляшко раскрыл детали реформы системы МСЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Парламентарий сообщил, что сегодня, 1 ноября, в Верховной Раде выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он раскрыл детали реформы МСЭК.

По словам министра, готовится соответствующий законопроект о замене системы медико-социальных экспертных комиссий. Проект закона уже рассматривает правительство, затем его зарегистрируют в парламенте.

В рамках реформы более 500 МСЭК в Украине заменит команда врачей-экспертов.

Новая система будет максимально цифровизирована, чтобы снизить риск коррупции и человеческий фактор.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что глав МСЭК не допустят к работе в обновленной системе врачебных комиссий.