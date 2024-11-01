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Врачи-эксперты и цифровизация. Ляшко раскрыл детали реформы системы МСЭК

Киев, Пятница 01 ноября 2024 11:44
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Врачи-эксперты и цифровизация. Ляшко раскрыл детали реформы системы МСЭК Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Систему медико-социальных экспертных комиссий в Украине реформируют. МСЭК заменит команда врачей-экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Парламентарий сообщил, что сегодня, 1 ноября, в Верховной Раде выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он раскрыл детали реформы МСЭК.

По словам министра, готовится соответствующий законопроект о замене системы медико-социальных экспертных комиссий. Проект закона уже рассматривает правительство, затем его зарегистрируют в парламенте.

В рамках реформы более 500 МСЭК в Украине заменит команда врачей-экспертов.

Новая система будет максимально цифровизирована, чтобы снизить риск коррупции и человеческий фактор.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что глав МСЭК не допустят к работе в обновленной системе врачебных комиссий.

Ликвидация МСЭК

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. В Украине готовятся реформировать систему МСЭК.

Этому решению предшествовали громкие коррупционные скандалы с руководством МСЭК в нескольких областях Украины. В начале октября руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу разоблачили на незаконном обогащении. У нее и сына нашли 6 млн долларов. После этого правоохранители открыли еще несколько уголовных дел в отношении глав МСЭК.

Кроме того, оказалось, что по схеме Крупы около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. На фоне скандала генпрокурор Андрей Костин заявил об отставке.

Вчера, 31 октября, президент подписал указ об увольнении Костина с должности генерального прокурора.

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