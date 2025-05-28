Лікар помилився з діагнозом: чи реально отримати компенсацію в Україні

Неправильний діагноз у лікарні може мати серйозні наслідки для здоров’я пацієнта. Але компенсацію за лікарську помилку можна отримати лише у певних випадках.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).
НСЗУ наголошує, що встановлення факту лікарської помилки і призначення компенсації не входить до її повноважень. Але пацієнт має право вимагати відшкодування шкоди, якщо через помилку лікаря постраждало його здоров’я або майновий стан. Це закріплено в Конституції України, Цивільному кодексі та законах про охорону здоров’я і права споживачів.
Якщо ви зіткнулися з порушенням з боку медперсоналу, насамперед слід звернутися до головного лікаря закладу. Якщо проблема не вирішується - можна подати скаргу до:
Якщо є підозра, що помилка лікаря - результат недбалості, яка завдала серйозної шкоди, можна звертатися до поліції.
НСЗУ приймає скарги, якщо порушено право на безоплатну медичну допомогу - наприклад, коли вам відмовили в наданні послуг або вимагали оплату за ліки чи процедури. Подати скаргу можна:
У зверненні важливо чітко вказати деталі події, назву лікарні, імена медиків, які порушили ваші права, описати ситуацію та надати докази (чеки, фото, контакти свідків). В НСЗУ наголошують, чим більше фактів ви надасте, то вищі шанси на позитивний результат і повернення коштів.
Нагадаємо, юристка Ірина Степаненко в коментарі для РБК-Україна розповіла, що робити пацієнтам, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування. Передусім варто з’ясувати, чи має заклад контракт із НСЗУ. Далі - просити офіційні квитанції, документувати факти порушення та подавати скарги до керівництва медзакладу, НСЗУ або навіть правоохоронців.
Також РБК-Україна писало, що уряд запровадив фіксовані штрафи для лікарень за порушення у наданні безоплатних медпослуг - суми більше не залежать від бюджету закладу. Наприклад, за вимагання грошей з пацієнта - 18 168 гривень.
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