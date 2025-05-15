За вимагання грошей - 18 тисяч штрафу: в Україні по-новому каратимуть лікарні
Уряд змінив правила штрафування лікарень за порушення у наданні безоплатних медичних послуг. Відтепер санкції будуть фіксованими - незалежно від бюджету медзакладу.
РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ) пояснює, які суми доведеться сплатити лікарням та що робити пацієнтам у разі порушення їхніх прав.
Що змінилось
Кабмін затвердив оновлення до типової форми договору з НСЗУ, що регулює Програму медичних гарантій.
Головне нововведення - штрафи більше не рахуватимуть у відсотках від вартості послуг. Замість цього введено фіксовані суми, розраховані у прожиткових мінімумах (ПМПО).
Нові суми штрафів набудуть чинності після переукладення договорів. НСЗУ планує завершити цей процес до 1 червня.
Які будуть штрафи
Лікарням доведеться заплатити за такі порушення
- вимагали оплату з пацієнта за безоплатну послугу - 18 168 гривень за кожен доведений випадок;
- не подали звіт до НСЗУ - 18 168 гривень за кожен період порушення;
- недостовірні дані в електронній системі (ЕСОЗ) - 302 гривні за кожен некоректний запис;
- використали незареєстрований медвиріб - 6 056 гривень, якщо імплантат - 18 168 гривень (нові типи порушень).
Ці кошти сплачуватимуться до держбюджету.
Як діяти пацієнтам, якщо в лікарні вимагають гроші
Насамперед потрібно уточнити, чи входить послуга до Програми медгарантій. Наприклад, лікування інсульту, інфаркту, онкології, пологи тощо - безоплатні. Після цього потрібно просити пояснень у керівництва лікарні.
Якщо ситуація не вирішена - залиште скаргу:
- контакт-центр НСЗУ: 16-77;
- електронна пошта: info@nszu.gov.ua;
- поштова адреса: пр. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.
Перелік безоплатних ліків (Нацперелік) можна переглянути да посиланням.
Додайте до скарги:
- чеки на ліки або оплату послуг,
- ПІБ лікаря,
- назву закладу,
- відео/аудіо підтвердження (якщо є).
Якщо права пацієнта не поновлюють, НСЗУ звертається до правоохоронців.
Зазначимо, раніше за однакові порушення лікарні з різним фінансуванням сплачували різні суми - тепер відповідальність уніфіковано. Новий підхід має зменшити корупційні ризики та захистити права пацієнтів.
Нагадаємо, юристка Ірина Степаненко пояснила у коментарі для РБК-Україна, як діяти пацієнтам у випадках, коли з них вимагають гроші за лікування. Насамперед потрібно перевірити, чи лікарня має договір з НСЗУ, вимагати офіційні чеки, фіксувати порушення та подавати скарги до адміністрації, НСЗУ або поліції. Вона наголошує, що лікування в межах Програми медичних гарантій має бути безоплатним.
Також ми розповідали, що понад 70 тисяч військових, ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни вже отримали безоплатне зуболікування та протезування за державною програмою. Послуга доступна в понад 400 медзакладах, які мають договір з НСЗУ. Щоб скористатися програмою, потрібні документи, що підтверджують участь у бойових діях, та направлення. Знайти клініку можна через контакт-центр НСЗУ (16-77) або на онлайн-карті.
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