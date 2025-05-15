За вимагання грошей - 18 тисяч штрафу: в Україні по-новому каратимуть лікарні

Уряд змінив правила штрафування лікарень за порушення у наданні безоплатних медичних послуг. Відтепер санкції будуть фіксованими - незалежно від бюджету медзакладу.

РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ) пояснює, які суми доведеться сплатити лікарням та що робити пацієнтам у разі порушення їхніх прав.

Що змінилось Кабмін затвердив оновлення до типової форми договору з НСЗУ, що регулює Програму медичних гарантій. Головне нововведення - штрафи більше не рахуватимуть у відсотках від вартості послуг. Замість цього введено фіксовані суми, розраховані у прожиткових мінімумах (ПМПО). Нові суми штрафів набудуть чинності після переукладення договорів. НСЗУ планує завершити цей процес до 1 червня. Які будуть штрафи Лікарням доведеться заплатити за такі порушення вимагали оплату з пацієнта за безоплатну послугу - 18 168 гривень за кожен доведений випадок;

за кожен доведений випадок; не подали звіт до НСЗУ - 18 168 гривень за кожен період порушення;

за кожен період порушення; недостовірні дані в електронній системі (ЕСОЗ) - 302 гривні за кожен некоректний запис;

за кожен некоректний запис; використали незареєстрований медвиріб - 6 056 гривень, якщо імплантат - 18 168 гривень (нові типи порушень). Ці кошти сплачуватимуться до держбюджету. Як діяти пацієнтам, якщо в лікарні вимагають гроші Насамперед потрібно уточнити, чи входить послуга до Програми медгарантій. Наприклад, лікування інсульту, інфаркту, онкології, пологи тощо - безоплатні. Після цього потрібно просити пояснень у керівництва лікарні. Якщо ситуація не вирішена - залиште скаргу: контакт-центр НСЗУ: 16-77;

електронна пошта: info@nszu.gov.ua;

поштова адреса: пр. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073. Перелік безоплатних ліків (Нацперелік) можна переглянути да посиланням. Додайте до скарги: чеки на ліки або оплату послуг,

ПІБ лікаря,

назву закладу,

відео/аудіо підтвердження (якщо є). Якщо права пацієнта не поновлюють, НСЗУ звертається до правоохоронців. Зазначимо, раніше за однакові порушення лікарні з різним фінансуванням сплачували різні суми - тепер відповідальність уніфіковано. Новий підхід має зменшити корупційні ризики та захистити права пацієнтів.