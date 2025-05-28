Врач ошибся с диагнозом: реально ли получить компенсацию в Украине

Компенсация - только через суд

НСЗУ отмечает, что установление факта врачебной ошибки и назначение компенсации не входит в ее полномочия. Но пациент имеет право требовать возмещения вреда, если из-за ошибки врача пострадало его здоровье или имущественное положение. Это закреплено в Конституции Украины, Гражданском кодексе и законах о здравоохранении и правах потребителей.

Если вы столкнулись с нарушением со стороны медперсонала, первым делом следует обратиться к главному врачу учреждения. Если проблема не решается - можно подать жалобу в:

департамент или управление здравоохранения вашего региона,

горячей линии Минздрава - 0 800 505 201,

контакт-центр бесплатной правовой помощи - 0 800 213 103.

Если есть подозрение, что ошибка врача - результат халатности, которая нанесла серьезный ущерб, можно обращаться в полицию.

Когда поможет НСЗУ

НСЗУ принимает жалобы, если нарушено право на бесплатную медицинскую помощь - например, когда вам отказали в предоставлении услуг или требовали оплату за лекарства или процедуры. Подать жалобу можно:

по номеру 16-77;

на email: info@nszu.gov.ua;

по почте: просп. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073;

лично на приеме граждан.

В обращении важно четко указать детали события, название больницы, имена медиков, которые нарушили ваши права, описать ситуацию и предоставить доказательства (чеки, фото, контакты свидетелей). В НСЗУ отмечают, чем больше фактов вы предоставите, тем выше шансы на положительный результат и возврат средств.