Врач ошибся с диагнозом: реально ли получить компенсацию в Украине

Неправильный диагноз в больнице может иметь серьезные последствия для здоровья пациента. Но компенсацию за врачебную ошибку можно получить только в определенных случаях.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).
НСЗУ отмечает, что установление факта врачебной ошибки и назначение компенсации не входит в ее полномочия. Но пациент имеет право требовать возмещения вреда, если из-за ошибки врача пострадало его здоровье или имущественное положение. Это закреплено в Конституции Украины, Гражданском кодексе и законах о здравоохранении и правах потребителей.
Если вы столкнулись с нарушением со стороны медперсонала, первым делом следует обратиться к главному врачу учреждения. Если проблема не решается - можно подать жалобу в:
Если есть подозрение, что ошибка врача - результат халатности, которая нанесла серьезный ущерб, можно обращаться в полицию.
НСЗУ принимает жалобы, если нарушено право на бесплатную медицинскую помощь - например, когда вам отказали в предоставлении услуг или требовали оплату за лекарства или процедуры. Подать жалобу можно:
В обращении важно четко указать детали события, название больницы, имена медиков, которые нарушили ваши права, описать ситуацию и предоставить доказательства (чеки, фото, контакты свидетелей). В НСЗУ отмечают, чем больше фактов вы предоставите, тем выше шансы на положительный результат и возврат средств.
Напомним, юрист Ирина Степаненко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что делать пациентам, если в больнице требуют деньги за лечение. Прежде всего стоит выяснить, имеет ли заведение контракт с НСЗУ. Далее - просить официальные квитанции, документировать факты нарушения и подавать жалобы к руководству медучреждения, НСЗУ или даже правоохранителям.
Также РБК-Украина писало, что правительство ввело фиксированные штрафы для больниц за нарушения в предоставлении бесплатных медуслуг - суммы больше не зависят от бюджета учреждения. Например, за вымогательство денег с пациента - 18 168 гривен.
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