Ліга націй: УЄФА визначив півфінальні пари розіграшу 2022/23

У швейцарському Ньйоні Союз європейських футбольних асоціацій провів жеребкування фінальної стадії Ліги націй УЄФА 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
За підсумками групового етапу турніру раніше визначилися 4 переможці квартетів у Дивізіоні A – Ховартія, Іспанія, Італія і Нідерланди. Цьогоріч у червні вони розіграють трофей на нідерландській землі.
Перший матч 1/2 фіналу відбудеться 14 червня. "Ораньє" зустрінуться з балканською збірною. Натомість 15 червня відбудеться поєдинок італійців із піренейською командою. Переможці цих протистоянь зіграють у фіналі 18 червня. Тоді ж відбудеться і матч за 3-тє місце.
Сезон 2022/23 – третій розіграш Ліги націй в історії. Першим переможцем турніру під егідою УЄФА стала збірна Португалії. Натомість кампанію 2020/21 тріумфом завершила французька збірна.
Пари 1/2 фіналу Ліги націй 2022/23:
До слова, раніше Куман очолив збірну Нідерландів замість ван Гала.
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