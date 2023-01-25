Ліга націй: УЄФА визначив півфінальні пари розіграшу 2022/23

За підсумками групового етапу турніру раніше визначилися 4 переможці квартетів у Дивізіоні A – Ховартія, Іспанія, Італія і Нідерланди. Цьогоріч у червні вони розіграють трофей на нідерландській землі.

Перший матч 1/2 фіналу відбудеться 14 червня. "Ораньє" зустрінуться з балканською збірною. Натомість 15 червня відбудеться поєдинок італійців із піренейською командою. Переможці цих протистоянь зіграють у фіналі 18 червня. Тоді ж відбудеться і матч за 3-тє місце.

Сезон 2022/23 – третій розіграш Ліги націй в історії. Першим переможцем турніру під егідою УЄФА стала збірна Португалії. Натомість кампанію 2020/21 тріумфом завершила французька збірна.

Пари 1/2 фіналу Ліги націй 2022/23: