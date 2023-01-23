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Збірна Нідерландів отримала нового керманича команди

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Амстердам, Понеділок 23 січня 2023 19:06
Збірна Нідерландів отримала нового керманича команди Фото: Рональд Куман (праворуч) вдруге працюватиме зі збірною (twitter.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорців

Королівський футбольний союз Нідерландів презентував Рональда Кумана в статусі головного тренера національної команди. На посаді він замінив Луї ван Гала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

"Ораньє" на чолі з 59-річним фахівцем незабаром розпочнуть кваліфікаційний турнір перед Євро-2024. У відборі нідерландці змагатимуться зі збірними Франції, Ірландії, Греції та Гібралтару.

Куман уклав із асоціацією контракт на 3,5 роки. Він вже тренував збірну в 2018-2020 рр. та дійшов із командою до фіналу Ліги націй 2018/19, але покинув її заради "Барселони". Проте, надовго втриматися на посаді головного тренера каталонців не зумів і покинув "Камп Ноу" восени 2021-го.

Куман-футболіст захищав кольори збірної Нідерландів у 1983-1994 рр. Він провів 78 матчі в складі "помаранчевих", у яких забив 14 м'ячів. У складі команди Рінуса Міхелса тріумфував на Євро-1988. На клубному рівні грав за "Гронінген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" та "Фейєнорд".

Тренерська кар'єра Кумана розпочалася з "Вітесса" в 2000 році. Найбільших успіхів досягнув із "Аяксом", який двічі зробив чемпіоном Нідерландів. Також виграв чемпіонат із ПСВ, а з "Валенсією" і "Барселоною" перемагав у Копа дель Рей.

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