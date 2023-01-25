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Лига наций: УЕФА определил полуфинальные пары розыгрыша 2022/23

Фото: Сборная Нидерландов станет хозяином "финала четырех" (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

В швейцарском Ньоне Союз европейских футбольных ассоциаций провел жеребьевку финальной стадии Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

По итогам группового этапа турнира ранее определились 4 победителя квартетов в Дивизионе A – Ховартия, Испания, Италия и Нидерланды. В июне этого года они разыграют трофей на нидерландской земле.

Первый матч 1/2 финала состоится 14 июня. "Оранье" встретятся с балканской сборной. В свою очередь 15 июня состоится поединок итальянцев с пиренейской командой. Победители этих противостояний сыграют в финале 18 июня. Тогда же состоится и матч за 3-е место.

Сезон 2022/23 – третий розыгрыш Лиги наций в истории. Первым победителем турнира под эгидой УЕФА стала сборная Португалии. Зато кампанию 2020/21 триумфом завершила французская сборная.

Пары 1/2 финала Лиги наций 2022/23:

  • Нидерланды – Хорватия, 14 июня
  • Испания – Италия, 15 июня

К слову, ранее Куман возглавил сборную Нидерландов вместо ван Гала.

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