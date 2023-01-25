Лига наций: УЕФА определил полуфинальные пары розыгрыша 2022/23

По итогам группового этапа турнира ранее определились 4 победителя квартетов в Дивизионе A – Ховартия, Испания, Италия и Нидерланды. В июне этого года они разыграют трофей на нидерландской земле.

Первый матч 1/2 финала состоится 14 июня. "Оранье" встретятся с балканской сборной. В свою очередь 15 июня состоится поединок итальянцев с пиренейской командой. Победители этих противостояний сыграют в финале 18 июня. Тогда же состоится и матч за 3-е место.

Сезон 2022/23 – третий розыгрыш Лиги наций в истории. Первым победителем турнира под эгидой УЕФА стала сборная Португалии. Зато кампанию 2020/21 триумфом завершила французская сборная.

Пары 1/2 финала Лиги наций 2022/23: