Лига наций: УЕФА определил полуфинальные пары розыгрыша 2022/23

В швейцарском Ньоне Союз европейских футбольных ассоциаций провел жеребьевку финальной стадии Лиги наций УЕФА 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
По итогам группового этапа турнира ранее определились 4 победителя квартетов в Дивизионе A – Ховартия, Испания, Италия и Нидерланды. В июне этого года они разыграют трофей на нидерландской земле.
Первый матч 1/2 финала состоится 14 июня. "Оранье" встретятся с балканской сборной. В свою очередь 15 июня состоится поединок итальянцев с пиренейской командой. Победители этих противостояний сыграют в финале 18 июня. Тогда же состоится и матч за 3-е место.
Сезон 2022/23 – третий розыгрыш Лиги наций в истории. Первым победителем турнира под эгидой УЕФА стала сборная Португалии. Зато кампанию 2020/21 триумфом завершила французская сборная.
Пары 1/2 финала Лиги наций 2022/23:
К слову, ранее Куман возглавил сборную Нидерландов вместо ван Гала.
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