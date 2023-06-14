Ліга націй: розклад матчів Фіналу чотирьох третього розіграшу в історії

Першим півфінальним поєдинком між збірною Нідерландів і національною командою Хорватії у середу розпочнеться Фінал чотирьох Ліга націй 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Найкращі чотири збірні за підсумками групового етапу впродовж трьох днів визначать переможця чергового розіграшу турніру. Чотири матчі зіграють у двох нідерландських містах – Роттердамі та Енсхеде.
Фінал чотирьох складатиметься з двох півфіналів, поєдинку за третє місце та фіналу. Першими в 1/2 фіналу зустрінуться господарі міні-турніру та хорвати. Натомість 15 червня в Енсхеде збірна Іспанії протистоятиме італійській команді. Невдахи 18 червня там же розіграють "бронзу" Ліги націй 2022/23, а переможець визначиться того ж дня в Роттердамі.
Нинішній сезон Ліги націй – третій в історії. У першому розіграші тріумфувала збірна Португалії. Натомість за підсумками сезону 2020/21 трофей забрала збірна Франції.
Розклад матчів Фіналу чотирьох Ліги націй 2022/23:
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До слова, раніше Україна звела внічию спаринг проти збірної Німеччини в Бремені.
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