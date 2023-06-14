Ліга націй: розклад матчів Фіналу чотирьох третього розіграшу в історії

Найкращі чотири збірні за підсумками групового етапу впродовж трьох днів визначать переможця чергового розіграшу турніру. Чотири матчі зіграють у двох нідерландських містах – Роттердамі та Енсхеде.

Фінал чотирьох складатиметься з двох півфіналів, поєдинку за третє місце та фіналу. Першими в 1/2 фіналу зустрінуться господарі міні-турніру та хорвати. Натомість 15 червня в Енсхеде збірна Іспанії протистоятиме італійській команді. Невдахи 18 червня там же розіграють "бронзу" Ліги націй 2022/23, а переможець визначиться того ж дня в Роттердамі.

Нинішній сезон Ліги націй – третій в історії. У першому розіграші тріумфувала збірна Португалії. Натомість за підсумками сезону 2020/21 трофей забрала збірна Франції.

Розклад матчів Фіналу чотирьох Ліги націй 2022/23:

Нідерланди – Хорватія, 14 червня, 21:45

Іспанія – Італія, 15 червня, 21:45

поєдинок за 3-тє місце, 18 червня, 16:00

фінал, 18 червня, 21:45