Лига наций: расписание матчей Финала четырех третьего розыгрыша в истории

Первым полуфинальным поединком между сборной Нидерландов и национальной командой Хорватии в среду начнется Финал четырех Лига наций 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Лучшие четыре сборные по итогам группового этапа в течение трех дней определят победителя очередного розыгрыша турнира. Четыре матча сыграют в двух нидерландских городах – Роттердаме и Энсхеде.
Финал четырех состоит из двух полуфиналов, поединка за третье место и финала. Первыми в 1/2 финала встретятся хозяева мини-турнира и хорваты. В свою очередь 15 июня в Энсхеде сборная Испании будет противостоять итальянской команде. Неудачники 18 июня там же разыграют "бронзу" Лиги наций 2022/23, а победитель определится в тот же день в Роттердаме.
Нынешний сезон Лиги наций – третий в истории. В первом розыгрыше триумфовала сборная Португалии. По итогам же сезона 2020/21 трофей забрала сборная Франции.
Расписание матчей Финала четырех Лиги наций 2022/23:
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К слову, ранее Украина свела вничью спарринг против сборной Германии в Бремене.
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