Лига наций: расписание матчей Финала четырех третьего розыгрыша в истории

Лучшие четыре сборные по итогам группового этапа в течение трех дней определят победителя очередного розыгрыша турнира. Четыре матча сыграют в двух нидерландских городах – Роттердаме и Энсхеде.

Финал четырех состоит из двух полуфиналов, поединка за третье место и финала. Первыми в 1/2 финала встретятся хозяева мини-турнира и хорваты. В свою очередь 15 июня в Энсхеде сборная Испании будет противостоять итальянской команде. Неудачники 18 июня там же разыграют "бронзу" Лиги наций 2022/23, а победитель определится в тот же день в Роттердаме.

Нынешний сезон Лиги наций – третий в истории. В первом розыгрыше триумфовала сборная Португалии. По итогам же сезона 2020/21 трофей забрала сборная Франции.

Расписание матчей Финала четырех Лиги наций 2022/23:

Нидерланды – Хорватия, 14 июня, 21:45

Испания – Италия, 15 июня, 21:45

поединок за 3-е место, 18 июня, 16:00

финал, 18 июня, 21:45