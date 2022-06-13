UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии

Фото: Пабло Сарабия (справа) забил второй мяч чехам (twitter.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый тур группового этапа стартовал в Дивизионе А Лиги наций УЕФА. Победы одержали сборные Испании и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, Дивизион А, группа A2, 4-й тур

Испания – Чехия – 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1

"Фурия Роха" забила по мячу в каждом из таймов противостояния со сборной Чехии. В середине первого тайма счет открыл Карлос Солер, ударом в одно касание замкнув передачу Асенсио. После перерыва удвоил преимущество испанцев Пабло Сарабия – Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, а вингер замкнул дальнюю стойку ворот.

Зато швейцарцы забили Португалии на 1-й минуте. Это Видмер подал с правого фланга на Харриса Сеферовича, который направил головой мяч в дальний угол ворот Патрисиу. Пиренейцы упустили ряд моментов – забивать могли Данилу, Рафа и Бернарду Силвы. Но без своего лидера Роналду отыграться так и не смогли.

Турнирное положение в группе А2 Лиги наций:

К слову, ранее оценили претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияЛига нацийСборная Испании