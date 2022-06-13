Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии

Четвертый тур группового этапа стартовал в Дивизионе А Лиги наций УЕФА. Победы одержали сборные Испании и Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига наций, Дивизион А, группа A2, 4-й тур
Испания – Чехия – 2:0
Голы: Солер, 24, Сарабия, 75
Швейцария – Португалия – 1:0
Гол: Сеферович, 1
"Фурия Роха" забила по мячу в каждом из таймов противостояния со сборной Чехии. В середине первого тайма счет открыл Карлос Солер, ударом в одно касание замкнув передачу Асенсио. После перерыва удвоил преимущество испанцев Пабло Сарабия – Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, а вингер замкнул дальнюю стойку ворот.
Зато швейцарцы забили Португалии на 1-й минуте. Это Видмер подал с правого фланга на Харриса Сеферовича, который направил головой мяч в дальний угол ворот Патрисиу. Пиренейцы упустили ряд моментов – забивать могли Данилу, Рафа и Бернарду Силвы. Но без своего лидера Роналду отыграться так и не смогли.
Турнирное положение в группе А2 Лиги наций:
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