Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии

Лига наций, Дивизион А, группа A2, 4-й тур

Испания – Чехия – 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1

"Фурия Роха" забила по мячу в каждом из таймов противостояния со сборной Чехии. В середине первого тайма счет открыл Карлос Солер, ударом в одно касание замкнув передачу Асенсио. После перерыва удвоил преимущество испанцев Пабло Сарабия – Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, а вингер замкнул дальнюю стойку ворот.

Зато швейцарцы забили Португалии на 1-й минуте. Это Видмер подал с правого фланга на Харриса Сеферовича, который направил головой мяч в дальний угол ворот Патрисиу. Пиренейцы упустили ряд моментов – забивать могли Данилу, Рафа и Бернарду Силвы. Но без своего лидера Роналду отыграться так и не смогли.

Турнирное положение в группе А2 Лиги наций: