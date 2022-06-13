RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліга націй: Іспанія впевнено здолала Чехію, Португалія без Роналду програла Швейцарії

Фото: Пабло Сарабія (праворуч) забив другий м'яч чехам (twitter.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур групового етапу стартував у Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Перемоги здобули збірні Іспанії та Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон А, група A2, 4-й тур

Іспанія – Чехія – 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 75

Швейцарія – Португалія – 1:0

Гол: Сеферовіч, 1

"Фурія Роха" забила по м'ячу в кожному з таймів протистояння зі збірною Чехії. У середині першого тайму рахунок відкрив Карлос Солер, який ударом в один дотик замкнув передачу Асенсіо. Після перерви подвоїв перевагу іспанців Пабло Сарабія – Ферран Торрес прострілив уздовж воріт, а вінгер замкнув дальню стійку воріт.

Натомість швейцарці забили Португалії на 1-й хвилині. Це Відмер подав із правого флангу на Харіса Сеферовіча, який головою спрямував м'яч у дальній кут воріт Патрісіу. Піренейці змарнували низку нагод – забивати могли Данілу, Рафа та Бернарду Сілви. Але без свого лідера Роналду відігратися так і не зуміли.

Турнірне становище в групі А2 Ліги націй:

До слова, раніше оцінили претендентів на посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортугалияЛіга наційЗбірна Іспанії